Два глупца столкнулись и бросились в разные стороны. скорость одного 300 м/мин, другого 350 м/мин. сколько метров будет между ними через 2 мин.

Математика

Два глупца столкнулись и бросились в разные стороны. скорость одного 300 м/мин, другого 350 м/мин. сколько метров будет между ними через 2 мин.

Автор: Гость