Два глупца столкнулись и бросились в разные стороны. скорость одного 300 м/мин, другого 350 м/мин. сколько метров будет между ними через 2 мин.
Математика
Два глупца столкнулись и бросились в разные стороны. скорость одного 300 м/мин, другого 350 м/мин. сколько метров будет между ними через 2 мин.
Ответ(ы):
Гость:
300+350=650м/мин скорость удаления глупцов 650*2=1300м или 1км300м будет между ними через 2 мин
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