Два художника купили 8 кисточкой по одинаковой цене Один заплатил за кисти 10 руб. а другой 30 руб. сколько кисточек купил каждый

Математика

Два художника купили 8 кисточкой по одинаковой цене Один заплатил за кисти 10 руб. а другой 30 руб. сколько кисточек купил каждый

Автор: Гость