Два художника купили 8 кисточкой по одинаковой цене Один заплатил за кисти 10 руб. а другой 30 руб. сколько кисточек купил каждый
Математика
Два художника купили 8 кисточкой по одинаковой цене Один заплатил за кисти 10 руб. а другой 30 руб. сколько кисточек купил каждый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30+10= 40 рублей стоили все кисти 2) 40:8= 5 рублей стоимость 1 кисти 3) 10:5=2 кисти купил один художник 4) 30:5= 6 кистей купил другой художник
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