Два мастера делают игрушки с одинаковой производительностью. Сначала первый мастер сделал 32 игрушки, а затем 2 мастер 24 игрушки. Общее время работы 2 мастерок 14часов Сколько времени затратил на эту работу каждый мастер? Реше...

Математика
Два мастера делают игрушки с одинаковой производительностью. Сначала первый мастер сделал 32 игрушки, а затем 2 мастер 24 игрушки. Общее время работы 2 мастерок 14часов Сколько времени затратил на эту работу каждый мастер? Решение пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32+24=56(и)-сделали два мастера 2)56:14=4 производительность 3)32:4=8(и)сделал 1 мастер 4)24:4=6(и)сделал 2й мастер Ответ: 8 и 6 игрушек
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