Два мастера делают игрушки с одинаковой производительностью. Сначала первый мастер сделал 32 игрушки, а затем 2 мастер 24 игрушки. Общее время работы 2 мастерок 14часов Сколько времени затратил на эту работу каждый мастер? Реше...

Математика

Два мастера делают игрушки с одинаковой производительностью. Сначала первый мастер сделал 32 игрушки, а затем 2 мастер 24 игрушки. Общее время работы 2 мастерок 14часов Сколько времени затратил на эту работу каждый мастер? Решение пожалуйста

Автор: Гость