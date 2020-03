Полезные фразы описывающие различные внеклассные мероприятия на английском !

Гость: Гость:

Знакомство (часть 2) Продолжение беседы what brings you to …? - как ты оказался …? England - в Англии I'm on holiday - я в отпуске I'm on business - я по работе I live here - я живу здесь I work here - я работаю здесь I study here - я учусь здесь why did you come to …? - для чего ты приехал …? the UK - в Великобританию I came here to work - я приехал работать I came here to study - я приехал учиться I wanted to live abroad - я хотел жить заграницей how long have you lived here? - как долго ты здесь живешь? I've only just arrived - недавно приехал a few months - несколько месяцев about a year - около года just over two years - чуть больше двух лет three years - три года how long are you planning to stay here? - как долго ты собираешься здесь оставаться? until August - до августа a few months - несколько месяцев another year - еще год I'm not sure - я точно не знаю do you like it here? - тебе здесь нравится? yes, I love it! - да, очень нравится! I like it a lot - очень нравится it's OK - нормально what do you like about it? - что тебе здесь нравится? I like the … - мне нравится/нравятся … food - еда weather - погода people - люди Возраст и дата рождения how old are you? - сколько тебе лет? I'm … - мне … twenty-two - двадцать два thirty-eight - тридцать восемь Обратите внимание, что после возраста также можно добавить years old (например, I'm forty- seven years old), но в разговорном языке это редко используется. when's your birthday? - когда у тебя день рождения? it's … - он … 16 May - 16 мая 2 October - 2 октября Условия быта who do you live with? - с кем ты живешь? do you live with anybody? - ты живешь с кем-то? I live with … - я живу … my boyfriend - со своим другом my girlfriend - со своей подругой my partner - со своим сожителем my husband - со своим мужем my wife - со своей женой my parents - со своими родителями a friend - с другом friends - с друзьями relatives - с родственниками do you live on your own? - ты живешь отдельно? I live on my own - я живу отдельно I share with one other person - я живу с одним человеком I share with … others - я живу с … другими two - двумя three - тремя Как спросить о контактной информации what's your phone number? - какой у тебя номер телефона? what's your email address? - какой у тебя электронный адрес? what's your address? - какой твой адрес? could I take your phone number? - можно записать твой номер телефона? could I take your email address? - можно записать твой электронный адрес? are you on …? - ты зарегистрирован в …? Facebook - Facebook Skype - Skype what's your username? - какое у тебя там имя?