Что будет с рыбами если аквариум освещен только солнечным светом и закрыт прозрачной и кроме рыб там живут растения и бактерии

Биология

Что будет с рыбами если аквариум освещен только солнечным светом и закрыт прозрачной и кроме рыб там живут растения и бактерии

Автор: Гость