Что будет с рыбами если аквариум освещен только солнечным светом и закрыт прозрачной и кроме рыб там живут растения и бактерии

Биология
Что будет с рыбами если аквариум освещен только солнечным светом и закрыт прозрачной и кроме рыб там живут растения и бактерии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбы выживут, потому что там были растения и бактерии
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Спасибо за ответ! И за то что объяснила!
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