Помогите пожалуйста! переведите текст

Гость: Гость:

В жолтой рамочке ( Как снимают фильм ?) Ты нуждаешся людей каторие снимают фильмы . Они актори , режисери , оператори, продюссери , оператори музики и много еще кого . Например фильм Аватар снимали месацами , даже целий год ( Примерно как то так не обещаю что точный перевод )