Помогите пожалуйста! переведите текст

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жолтой рамочке ( Как снимают фильм ?) Ты нуждаешся людей каторие снимают фильмы . Они актори , режисери , оператори, продюссери , оператори музики и много еще кого . Например фильм Аватар снимали месацами , даже целий год ( Примерно как то так не обещаю что точный перевод )
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