Выпиши из предложения словосочетания в которые войдут выделенные слова в следующем порядке 1)выделенные слова ж,р 2)выделенные слова м,р определи падеж выделенных слов бублик баранку и буханку пекарь из теста испёк спозаранку в...

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Выпиши из предложения словосочетания в которые войдут выделенные слова в следующем порядке 1)выделенные слова ж,р 2)выделенные слова м,р определи падеж выделенных слов бублик баранку и буханку пекарь из теста испёк спозаранку выпиши из предложения слова родственные слову печь выдели в них корень подчеркни чередование согласных в корне видимое на письме

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