Выпиши из предложения словосочетания в которые войдут выделенные слова в следующем порядке 1)выделенные слова ж,р 2)выделенные слова м,р определи падеж выделенных слов бублик баранку и буханку пекарь из теста испёк спозаранку в...
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Выпиши из предложения словосочетания в которые войдут выделенные слова в следующем порядке 1)выделенные слова ж,р 2)выделенные слова м,р определи падеж выделенных слов бублик баранку и буханку пекарь из теста испёк спозаранку выпиши из предложения слова родственные слову печь выдели в них корень подчеркни чередование согласных в корне видимое на письме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БУблик -(он мой)м.р.,И.п Баранку-(баранка она моя) ж.р.,Р.п.. Пекарь-(он мой) М.р.,И.п Теста(оно моё) Ср.р.,Р.п Печь-испёк .
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