Номер триста семьдесят три а), в), ж), з).
Математика
Номер триста семьдесят три а), в), ж), з).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)-5×3/7=-2 1/7 в)4/15×(-3)=-4/5 ж)2/21×(-4)=8/21 з) (-8)×(-7/16)=3 1/2
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