Пусть a и b - смежные стороны прямоугольника ,а s - его площадь ,найдите строну b,если ??=12см,а s= 192cм²
Геометрия
Пусть a и b - смежные стороны прямоугольника ,а s - его площадь ,найдите строну b,если ??=12см,а s= 192cм²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника S=a*b , то b=S/a=192/12=16
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