Пусть a и b - смежные стороны прямоугольника ,а s - его площадь ,найдите строну b,если ??=12см,а s= 192cм²

Геометрия

Пусть a и b - смежные стороны прямоугольника ,а s - его площадь ,найдите строну b,если ??=12см,а s= 192cм²

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