В утверждение вместо рамочки запишите в тетради соответствующие словосочитание: чётное число нечётное число приведите примеры 1)суммачётного и нечётного 2)произведение чётного и нечётного чисел
Математика
В утверждение вместо рамочки запишите в тетради соответствующие словосочитание: чётное число нечётное число приведите примеры 1)суммачётного и нечётного 2)произведение чётного и нечётного чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четное число - число, нацело делящееся на 2, то есть имеющее вид 2n, например, 2,4,8,26,134,10002.... нечетное число - число, дающее при делении на 2 остаток 1,то есть имеющее вид 2n+1 например, 5,7,11,55,159..... сумма четного и нечетного чисел - число нечетное ((2n+(2n+1)=4n+1)) например, 4+5=9(нечетное число) произведение четного и нечетного чисел - число четное ((2n*(2n+1)=4n^2+2n)) например, 2*5=10 (число четное)
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