Честный трудолюбивый человек вызывает чувство: ___________________________. лентяй, не умеющий трудиться человек вызывает чувство: ___________________________.

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Честный трудолюбивый человек вызывает чувство: ___________________________. лентяй, не умеющий трудиться человек вызывает чувство: ___________________________.

Автор: Гость