Честный трудолюбивый человек вызывает чувство: ___________________________. лентяй, не умеющий трудиться человек вызывает чувство: ___________________________.
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Честный трудолюбивый человек вызывает чувство: ___________________________. лентяй, не умеющий трудиться человек вызывает чувство: ___________________________.
Ответ(ы) на вопрос:
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1)уважения , чести , похвалы 2)отвержения , неуважения
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