Составить кроссворд на тему «Древнее Двуречье» (10 слов) (вопросы и ответы к кроссв??рду)

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Составить кроссворд на тему «Древнее Двуречье» (10 слов) (вопросы и ответы к кроссв??рду)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кроссворд По горизонтали: 1. Река в Двуречье.  2. Чтобы попасть из Египта в Двуречье, нужно преодолеть этот полуостров.  3. Бог солнца в Древнем Двуречье.  4. Богиня любви и плодородия в Древнем Двуречье.  5. Название этой письменности произошло от знаков, оставляемых палочкой на глиняной табличке.  6. Город-государство в Древнем Двуречье.  7. Климат в Двуречье. 8. Основное занятие жителей Древнего Двуречья.  По вертикали: 1. Строительный материал в Южном Двуречье.  2. За ее поддержание в школе отвечал «человек с палкой».  3. Другое название Двуречья.  4. Оно возникло в Двуречье примерно в то же время, что и в Египте.  Ответы: По горизонтали: 1. Тигр; 2. Синайский; 3. Шамаш; 4. Иштар; 5. Клинопись; 6. Урук; 7. Жаркий; 8. Земледелие. По вертикали: 1. Глина; 2. Дисциплина; 3. Междуречье; 4. Государство.     вроде так не знаю 
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