Составить кроссворд на тему «Древнее Двуречье» (10 слов) (вопросы и ответы к кроссв??рду)

Гость: Гость:

Кроссворд По горизонтали: 1. Река в Двуречье. 2. Чтобы попасть из Египта в Двуречье, нужно преодолеть этот полуостров. 3. Бог солнца в Древнем Двуречье. 4. Богиня любви и плодородия в Древнем Двуречье. 5. Название этой письменности произошло от знаков, оставляемых палочкой на глиняной табличке. 6. Город-государство в Древнем Двуречье. 7. Климат в Двуречье. 8. Основное занятие жителей Древнего Двуречья. По вертикали: 1. Строительный материал в Южном Двуречье. 2. За ее поддержание в школе отвечал «человек с палкой». 3. Другое название Двуречья. 4. Оно возникло в Двуречье примерно в то же время, что и в Египте. Ответы: По горизонтали: 1. Тигр; 2. Синайский; 3. Шамаш; 4. Иштар; 5. Клинопись; 6. Урук; 7. Жаркий; 8. Земледелие. По вертикали: 1. Глина; 2. Дисциплина; 3. Междуречье; 4. Государство. вроде так не знаю