А)найдите координаты точек пересечения графика линейного уравнения -4х-3у+12=0 с ося??и координат Б)определите,принадлежит ли графику данного уравнения точка D (-0.5,4 2/3)
Алгебра
А)найдите координаты точек пересечения графика линейного уравнения -4х-3у+12=0 с ося??и координат Б)определите,принадлежит ли графику данного уравнения точка D (-0.5,4 2/3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4x-3y+12=0 x-0 -3y+12=0 -3y=-12:(-3) x=4(0;4) y-0 -4x+12=0 -4x=-12:(-4) x=3(3;0)
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