Скорость гоночного автомобиля 350 км/ч, а скоростного поезда 250 км в час кто проходи?? большие расстояния гоночный автомобиль за 3 часа или скоростной поезд за 4 часа .На сколько больше?

Математика

Скорость гоночного автомобиля 350 км/ч, а скоростного поезда 250 км в час кто проходи?? большие расстояния гоночный автомобиль за 3 часа или скоростной поезд за 4 часа .На сколько больше?

Автор: Гость