Скорость гоночного автомобиля 350 км/ч, а скоростного поезда 250 км в час кто проходи?? большие расстояния гоночный автомобиль за 3 часа или скоростной поезд за 4 часа .На сколько больше?

Математика
Скорость гоночного автомобиля 350 км/ч, а скоростного поезда 250 км в час кто проходи?? большие расстояния гоночный автомобиль за 3 часа или скоростной поезд за 4 часа .На сколько больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)350*3=1050(км)-проходит авто за 3 часа 2)250*4=1000(км)-проходит поезд за 4 часа 3)1050-1000=50(км)-на столько больше проедет гонщик Ответ:на 50 км большее расстояние проедет гоночный автомобиль
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