В парке посадили 35 деревьев. Из них 16 осин,а берез на 4 меньше чем осин,остальные ли??ы. На сколько больше посадили осин,чем лип?
Математика
В парке посадили 35 деревьев. Из них 16 осин,а берез на 4 меньше чем осин,остальные ли??ы. На сколько больше посадили осин,чем лип?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35 - 16 = 19 (д.) - берёзы и липы. 2) 16 - 4 = 12 (д.) - берёз. 3) 19 - 12 = 7 (д.) - лип. 4) 16 - 7 = 9 (д.) Ответ. Осин посадили на 9 больше, чем лип.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Я считаю, что в межвоенный период отношения между ведущими державами мира складывались на основе..., основным виновником положения стал(а)..., втор...
Математика
Скорость гоночного автомобиля 350 км/ч, а скоростного поезда 250 км в час кто проходи?? большие расстояния гоночный автомобиль за 3 часа или скорос...
Математика