В парке посадили 35 деревьев. Из них 16 осин,а берез на 4 меньше чем осин,остальные ли??ы. На сколько больше посадили осин,чем лип?

Математика

В парке посадили 35 деревьев. Из них 16 осин,а берез на 4 меньше чем осин,остальные ли??ы. На сколько больше посадили осин,чем лип?

Автор: Гость