Число 496 совершенное или нет?
Математика
Число 496 совершенное или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да совершённое все совершённые числа в конце чётные числа 0,2,4,6,8
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