Число 496 совершенное или нет?

Математика
Число 496 совершенное или нет?
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Гость:
Да совершённое  все совершённые числа в конце чётные числа 0,2,4,6,8
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