В школьном коридоре найдена половина шпаргалки по химии. На ней записаны только п??авые части уравнений. Восстановите левые части уравнений, не меняя коэффициентов в правой части: Fe2(SO4)3; Fe2(SO4)3 + 3H2O; Fe2(SO4)3+6H2O
Химия
В школьном коридоре найдена половина шпаргалки по химии. На ней записаны только п??авые части уравнений. Восстановите левые части уравнений, не меняя коэффициентов в правой части: Fe2(SO4)3; Fe2(SO4)3 + 3H2O; Fe2(SO4)3+6H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3 +3SO3 = Fe2(SO4)3 Fe2O3 +3H2SO4 = Fe2(SO4)3 +3H2O 2Fe(OH)3 +3H2SO3 = Fe2(SO4)3 +6H2O
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