В школьном коридоре найдена половина шпаргалки по химии. На ней записаны только п??авые части уравнений. Восстановите левые части уравнений, не меняя коэффициентов в правой части: Fe2(SO4)3; Fe2(SO4)3 + 3H2O; Fe2(SO4)3+6H2O

Химия

В школьном коридоре найдена половина шпаргалки по химии. На ней записаны только п??авые части уравнений. Восстановите левые части уравнений, не меняя коэффициентов в правой части: Fe2(SO4)3; Fe2(SO4)3 + 3H2O; Fe2(SO4)3+6H2O

Автор: Гость