Характиристики мужской шишки

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Если женские шишки находятся на верхушке молодого побега, то мужские – у основания. В отличие от женских, мужские шишки сосны более мелкие, овальной формы, желтого цвета и сосредоточены в тесных группах. ￼Строение шишек сосны мужского пола: главная ось с расположенными на ней чешуйками. Нижняя сторона каждой чешуйки имеет 2 пыльцевых мешочка. В этих мешочках созревает пыльца, где позднее образуются спермии – мужские половые клетки. После оплодотворения мужское соплодие вскоре отмирает. Как известно, оплодотворение наступает спустя лишь год после того, как пыльца с мужской шишки попадет на женскую. В течение всего этого времени пыльца, попавшая на семязачатки, находилась в состоянии покоя. И только через год она прорастает, образовывая пыльцевую трубку, доносящую спермии к архегониям. В результате чего, один сливается с яйцеклеткой. Далее из зиготы начинает развиваться зародыш. И семязачатки превращаются в семя. Сам зародыш находится в ткани женского гаметофита, где к этому времени накоплено много питательных веществ. Эта ткань еще называется первичным эндоспермом. Семя покрыто твердой кожурой, под которой расположена тонкая пленка. Пленка и кожура образованы из ткани семязачатка. Они являются диплоидными. Эндосперм, как вегетативная составляющая гаметофита, является гаплоидным, а зародыш - диплоидным. В конце следующей зимы зрелая женская шишка станет бурого цвета и достигнет 4-6 см.