Упростите выражение! пожалуйста срочно нужно! дою 50 баллов!номер 619
Математика
Упростите выражение! пожалуйста срочно нужно! дою 50 баллов!номер 619
Ответ(ы) на вопрос:
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1.7х+11 2.17у+111 3.47х+134 4.114у+141
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