К какому типу относится кошачья двуустка? К какому относится асцидия пурпурная?
Биология
К какому типу относится кошачья двуустка? К какому относится асцидия пурпурная?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошачья двуустка- к трематодам Асцидия пурпурная- к хордовых
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