Что означает выражение Эзопов язык

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Эзоп - древнегреческий сочинитель басен. Ведь в баснях не прямо говорится, что правильно, а что непраильно, а образно, на всяких придуманных случаях. Поэтому"эзопов язык" - это аллегории, образы, не прямо выражающие мысль, а завуалированно, образно. Вавилонское столпотворение - это из Библии. Когда решили построить в Вавилоне башню (столп) до неба, а когда Бог, чтобы остановить это безумие, перемешал все наречия и люди перестали понимать друг друга, там начался невероятный беспорядок