Распространи предложение. Укажи падежные формы склоняемых частей речи. Подъехала машина__________
Русский язык
Распространи предложение. Укажи падежные формы склоняемых частей речи. Подъехала машина__________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К обрыву, едва успев притормозить. машина и. п к обрыву д. п
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Литература
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