Потрогайте тело червя стеклянной палочкой. Запишите в тетради, что вы почувствовали. Понаблюдайте, как реагирует червь на соприкосновение с луковицей. Осветите червя карманным фонариком.Запишите его реакцию

Гость: Гость:

Запишите слово в слово, мне за такое когда 5+ поставили) вы сделали меня ужасным человеком, я всю жизнь жил по совести, а тут ваши ужасные эксперименты. СНачала когда я начал тыкать червя палочкой он никак не реагировал, видимо подумал, что какой-то дурачок и уже думал уползти, как я начал кидаться в него лукавицами, он успешно увернулся от моей бомбардировки(как Джеки Чан), тогда решился-таки взять своего друга на ручки и положить к луку, он обрадовался, вспомнил, видимо, как рыхлил землю рядом с ним, до того, как жестокие люди выкопали его. Так вот, потом он осознал, что ему не нраится лук, или возможно я, и он снова решил уползти. Далее я пошёл на ужасное зверство, я просветил его на сквозь, я не хотел бы увидеть себя просвеченным на сквозь, да и чувство вероятно не самое приятное. Но я ничего особо-то там и не увидел, вероятно, это объясняется строением червя.