Решите уравнение:2|y|-3=1.СРОЧНО!!!
Математика
Решите уравнение:2|y|-3=1.СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится 2у-3=1 2у=4 у=2
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