ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ НА ЗАВТРА ССССССССССССРООООООООООООООООЧНОООООООО ПЛИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!

Литература
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ НА ЗАВТРА ССССССССССССРООООООООООООООООЧНОООООООО ПЛИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!
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Гость:
Я нашла только из инета без объяснения
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