ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ НА ЗАВТРА ССССССССССССРООООООООООООООООЧНОООООООО ПЛИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!
Литература
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ НА ЗАВТРА ССССССССССССРООООООООООООООООЧНОООООООО ПЛИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я нашла только из инета без объяснения
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