Пожалуйста решите Решите систему вырaзив Y из первого уравнения. а) {5x+y=1, {11x+2y=8; б) {3х-5у=-21, {7х+10у=16;
Математика
Пожалуйста решите Решите систему вырaзив Y из первого уравнения. а) {5x+y=1, {11x+2y=8; б) {3х-5у=-21, {7х+10у=16;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=1-5x 11x+2*(1-5x)=8 11x+2-10x=8 x=8-2 x=6 y=1-5*6 y=-29 5y=3x+21 y=(3x+21)/5 7x+10*((3x+21)/5)=16 7x+6x+42=16 13x=16-42 13x=-26 x=-2 y=(3*(-2)+21)/5 y=3
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