Пожалуйста решите Решите систему вырaзив Y из первого уравнения. а) {5x+y=1, {11x+2y=8; б) {3х-5у=-21, {7х+10у=16;

Математика

Пожалуйста решите Решите систему вырaзив Y из первого уравнения. а) {5x+y=1, {11x+2y=8; б) {3х-5у=-21, {7х+10у=16;

Автор: Гость