Плиз можете помочь найти в предложениитолько волки только совы по ночам гулять готовы рыщут ищут, где украсть , разевают клюв и пасть найти однородные члены

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Плиз можете помочь найти в предложениитолько волки только совы по ночам гулять готовы рыщут ищут, где украсть , разевают клюв и пасть найти однородные члены

Автор: Гость