Плиз можете помочь найти в предложениитолько волки только совы по ночам гулять готовы рыщут ищут, где украсть , разевают клюв и пасть найти однородные члены

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Плиз можете помочь найти в предложениитолько волки только совы по ночам гулять готовы рыщут ищут, где украсть , разевают клюв и пасть найти однородные члены
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однородные члены:волки.совы.гулять,рыщут.ищут.украсть.разевают.пасть.клюв.
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