В каком слове наибольшее количество звуков : каюта, тоннель, сердце, ясень?

Русский язык
В каком слове наибольшее количество звуков : каюта, тоннель, сердце, ясень?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сердце.,....,.........
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