Два одинаковых прямоугольника со сторонами 4см и 6см приложены друг к другу большими сторонами.Вычеслите периметр получившегося прямоугольника и начерти его.Помогите плиз
Математика
Два одинаковых прямоугольника со сторонами 4см и 6см приложены друг к другу большими сторонами.Вычеслите периметр получившегося прямоугольника и начерти его.Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получим у большого прямоугольника боковые стороны по 8 , а две другие по 6 ,значит, периметр =8+8+6+6=28
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