СРОЧНО!!! 68*82, 709*79, 3705*68, 20507*94, 121212*35, 90909*77 УМРЛЯЮ ТОЛЬКО В СТОЛБИК!
Математика
СРОЧНО!!! 68*82, 709*79, 3705*68, 20507*94, 121212*35, 90909*77 УМРЛЯЮ ТОЛЬКО В СТОЛБИК!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калькклятор в помощь сначало 68 умножаешь на второе число (2),а потом на первое (8).потом сам плюсуешь
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