Пернведите и обьясните как сделать пожадуйста
Қазақ тiлi
Пернведите и обьясните как сделать пожадуйста
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Найдите ошибку.напишите правильный вариант. Біз бəйтерекке барамыз.Біздің мектепте бейнекамера бар.Күзетші ағай бөтен адамдарды кіргізбейді.Саша баскетбол ойнады.
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