Пернведите и обьясните как сделать пожадуйста

Қазақ тiлi
Пернведите и обьясните как сделать пожадуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдите ошибку.напишите правильный вариант. Біз бəйтерекке барамыз.Біздің мектепте бейнекамера бар.Күзетші ағай бөтен адамдарды кіргізбейді.Саша баскетбол ойнады.
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