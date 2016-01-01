Доклад по теме атмосфера кратко
География
Доклад по теме атмосфера кратко
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Открыть главное меню Править Наблюдать за этой страницей Атмосфера Земли Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 февраля 2016; проверки требуют 6 правок. Эта статья об атмосфере Земли, существуют другие значения термина Атмосфера Строение атмосферы Атмосфе́ра (от. др.-греч. ἀτμός — пар и σφαῖρα — шар) — газовая оболочка, окружающая планету Земля, одна из геосфер. Внутренняя её поверхность покрывает гидросферу и частично земную кору, внешняя граничит с околоземной частью космического пространства. Совокупность разделов физики и химии, изучающих атмосферу.
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