Укажите явление живой природы,которое характерно для конца лета в средней полосе России 1)созревание плодов 2)половодье 3)цветение садов 4)изморозь
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Укажите явление живой природы,которое характерно для конца лета в средней полосе России 1)созревание плодов 2)половодье 3)цветение садов 4)изморозь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Созревание плодов
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