Выпиши сначала слова с ударением на первом слоге,затем с ударением на втором слог?? и на третьем слоге.Поставь ударение.Подчеркни буквы ударных гласных двумя чертами,безударных одной чертой.

Русский язык

Выпиши сначала слова с ударением на первом слоге,затем с ударением на втором слог?? и на третьем слоге.Поставь ударение.Подчеркни буквы ударных гласных двумя чертами,безударных одной чертой.

Автор: Гость