Выпиши сначала слова с ударением на первом слоге,затем с ударением на втором слог?? и на третьем слоге.Поставь ударение.Подчеркни буквы ударных гласных двумя чертами,безударных одной чертой.
Русский язык
Выпиши сначала слова с ударением на первом слоге,затем с ударением на втором слог?? и на третьем слоге.Поставь ударение.Подчеркни буквы ударных гласных двумя чертами,безударных одной чертой.
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Гость:
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