Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка Захотели сладкого сахарного пряничка. Выделить суффиксы
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Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка Захотели сладкого сахарного пряничка. Выделить суффиксы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марьюшка-^: юшк. Марусенька ^: еньк. Машенька ^: еньк. Манечка ^: ечк. Захотели ^: е, л(^ прошедшего времени, отвечает за формообразование, а не за словообразование, потому не входит в основу). Сладкого ^: к. Сахарного ^: н. Пряничка ^: к. ^ - обозначение суффикса.
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