Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка Захотели сладкого сахарного пряничка. Выделить суффиксы

Гость: Гость:

Марьюшка-^: юшк. Марусенька ^: еньк. Машенька ^: еньк. Манечка ^: ечк. Захотели ^: е, л(^ прошедшего времени, отвечает за формообразование, а не за словообразование, потому не входит в основу). Сладкого ^: к. Сахарного ^: н. Пряничка ^: к. ^ - обозначение суффикса.