Измерь длину отрезка сантиметров Какова длина 5 часть отрезка Измерь длину отрезка в дециметрах Какую длину будет иметь отрезок который 5 раз в Иваново
Математика
Измерь длину отрезка сантиметров Какова длина 5 часть отрезка Измерь длину отрезка в дециметрах Какую длину будет иметь отрезок который 5 раз в Иваново
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если отрезок 10 см, то его пятая часть будет равна 2 см. Если отрезок равен 10 см, то новая длинна отрезка, которая в 5 раз больше, будет равна 50 см, а если в дециметрах, то это 5 дц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Отметить галочкой строчку,где все слова с непроизносимыми согласными 1) лестница,??олнце,чудесный2) праздник,проказник,чувства 3) честный,известный...
Алгебра
ДАЮ 30 БАЛЛОВ! Найдите значение параметра p,если известно,что прямая х=2 является о??ью симметрии графика функции y=(p-3)х^2+2px-2
Биология