Измерь длину отрезка сантиметров Какова длина 5 часть отрезка Измерь длину отрезка в дециметрах Какую длину будет иметь отрезок который 5 раз в Иваново

Математика
Измерь длину отрезка сантиметров Какова длина 5 часть отрезка Измерь длину отрезка в дециметрах Какую длину будет иметь отрезок который 5 раз в Иваново
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если отрезок 10 см, то его пятая часть будет равна 2 см.  Если отрезок равен 10 см, то новая длинна отрезка, которая в 5 раз больше, будет равна 50 см, а если в дециметрах, то это 5 дц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Приведите уравнение (2х-4)(х+1)=3х+2 к виду ах^2+bx+c=0 и выпишите его коэффициенты
Ответить
Русский язык
Отметить галочкой строчку,где все слова с непроизносимыми согласными 1) лестница,??олнце,чудесный2) праздник,проказник,чувства 3) честный,известный...
Ответить
Алгебра
ДАЮ 30 БАЛЛОВ! Найдите значение параметра p,если известно,что прямая х=2 является о??ью симметрии графика функции y=(p-3)х^2+2px-2
Ответить
Биология
Недостаток каких веществ в организме особенно опасен a)белков б)жиров в)углеводо??
Ответить
Алгебра
Разложите на множетели a)xy+2x+5y+10 б)3a²-6az+3z²
Ответить