ДАЮ 30 БАЛЛОВ! Найдите значение параметра p,если известно,что прямая х=2 является о??ью симметрии графика функции y=(p-3)х^2+2px-2

Алгебра
ДАЮ 30 БАЛЛОВ! Найдите значение параметра p,если известно,что прямая х=2 является о??ью симметрии графика функции y=(p-3)х^2+2px-2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=(p-3)x^2+2px-2 График функции - парабола. Прямая, являющаяся осью симметрии, задает координату Х вершины параболы. Ось симметрии имеет уравнение х=2. Х в.=-b/a=-2p/(p-3); -2p/(p-3)=2 2(p-3)=-2p 2p-6+2p=0 4p=6 p=1,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Недостаток каких веществ в организме особенно опасен a)белков б)жиров в)углеводо??
Ответить
Алгебра
Разложите на множетели a)xy+2x+5y+10 б)3a²-6az+3z²
Ответить
Русский язык
Звуковая модель слова жемчуг
Ответить
Химия
Помогите с задачками 1. Сколько граммов оксида фосфора(V) образуется при сжигании 3,1 г фосфора. 2. При пропускании углекислого газа через раст...
Ответить
Математика
Найди массу 12 конфет, если масса 4 конфет -29г.
Ответить