ДАЮ 30 БАЛЛОВ! Найдите значение параметра p,если известно,что прямая х=2 является о??ью симметрии графика функции y=(p-3)х^2+2px-2
Алгебра
ДАЮ 30 БАЛЛОВ! Найдите значение параметра p,если известно,что прямая х=2 является о??ью симметрии графика функции y=(p-3)х^2+2px-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=(p-3)x^2+2px-2 График функции - парабола. Прямая, являющаяся осью симметрии, задает координату Х вершины параболы. Ось симметрии имеет уравнение х=2. Х в.=-b/a=-2p/(p-3); -2p/(p-3)=2 2(p-3)=-2p 2p-6+2p=0 4p=6 p=1,5
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