Какой рефлекс является условным? 1) выпадение слюны при запахе пищи 2) поворот го??овы при вспышке света 3) отдёргивание руки при ожоге

Биология
Какой рефлекс является условным? 1) выпадение слюны при запахе пищи 2) поворот го??овы при вспышке света 3) отдёргивание руки при ожоге
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отдергивание руки при ожоге
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