Разность утроенного квадрата a и удесятирённого квадрата b Помогите,я из 7 класса

Алгебра
Разность утроенного квадрата a и удесятирённого квадрата b Помогите,я из 7 класса
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