Скорость автомобиля 80 км/ч это в 4 раза меньше скорости вертолёта за сколько часов вертолёт пролетит 960 км

Математика

Скорость автомобиля 80 км/ч это в 4 раза меньше скорости вертолёта за сколько часов вертолёт пролетит 960 км

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