Скорость автомобиля 80 км/ч это в 4 раза меньше скорости вертолёта за сколько часов вертолёт пролетит 960 км

Математика
Скорость автомобиля 80 км/ч это в 4 раза меньше скорости вертолёта за сколько часов вертолёт пролетит 960 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*4= 320 км/ч   скорость вертолета 960:320= 3 часа Ответ: За 3 часа вертолет пролетит 960 км
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