2 предложения на казахском языке про байконур

Қазақ тiлi
2 предложения на казахском языке про байконур
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Автор: Гость
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Гость:
Байқоңыр 1955 жылы салынған. Байқоңыр-бірінші және ең үлкен ғарыш айлағы
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