Какие черты жизни знати заимствовали представители чиновничества и средних слое?? городского населения?
История
Какие черты жизни знати заимствовали представители чиновничества и средних слое?? городского населения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да что тут скажешь? Понятно, что у высших слоев населения (знати) было все самое лучшее и дорогое. Естественно, чиновники и средние слои населения тянулись за ними, пытались сделать нечто подобное в своем окружении. Например, дома, которые они строили из дерева, штукатурили с внутренней и внешних сторон, чтобы создать видимость каменного жилища, как у знати. Более того, дома старились строить за городом, там, где у знати были дачи, на которых они жили все лето и до глубокой осени. Внутренне убранство домов чиновников и средних слоев городского населения также был разнообразен, много было, конечно, подделок, но в целом, было похоже на дома высшего общества. Ну, соответственно, и в остальном, в одежде, пище и т.д. чиновники и средние слои городского населения старались подражать знати, старались дотянуться до них.
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