Реакция синего лакмуса на катион водорода
Химия
Реакция синего лакмуса на катион водорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В присутствии катиона водорода синий лакмус окрашивается в красный цвет
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