Ответь на вопросы Выполни задания Какие постоянные признаки местоимений Ты знаешь? Какие непостоянные признаки местоимений Ты знаешь? Назови местоимение 1 лицо 2 лицо 3 лицо. перед Какой частью речи предлогов не может быть?
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Ответь на вопросы Выполни задания Какие постоянные признаки местоимений Ты знаешь? Какие непостоянные признаки местоимений Ты знаешь? Назови местоимение 1 лицо 2 лицо 3 лицо. перед Какой частью речи предлогов не может быть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.лицо 2.падеж,число,чем является в предложении. 3.1-лицо:я мы .2лицо:ты вы.3-лицо :он она оно они. 4.перед подлежащим
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