Ответь на вопросы Выполни задания Какие постоянные признаки местоимений Ты знаешь? Какие непостоянные признаки местоимений Ты знаешь? Назови местоимение 1 лицо 2 лицо 3 лицо. перед Какой частью речи предлогов не может быть?

Русский язык

Ответь на вопросы Выполни задания Какие постоянные признаки местоимений Ты знаешь? Какие непостоянные признаки местоимений Ты знаешь? Назови местоимение 1 лицо 2 лицо 3 лицо. перед Какой частью речи предлогов не может быть?

Автор: Гость