Как решить задачу Скорость 1-ого бегуна 6м/с 2-ого -8м/с. Дистанция-100 м. Второй бегун начал свой бег на 7 секунд позже,чем первый. Какой бегун выиграет в этих соревнованиях?

Математика

Как решить задачу Скорость 1-ого бегуна 6м/с 2-ого -8м/с. Дистанция-100 м. Второй бегун начал свой бег на 7 секунд позже,чем первый. Какой бегун выиграет в этих соревнованиях?

Автор: Гость