Как решить задачу Скорость 1-ого бегуна 6м/с 2-ого -8м/с. Дистанция-100 м. Второй бегун начал свой бег на 7 секунд позже,чем первый. Какой бегун выиграет в этих соревнованиях?

Математика
Как решить задачу Скорость 1-ого бегуна 6м/с 2-ого -8м/с. Дистанция-100 м. Второй бегун начал свой бег на 7 секунд позже,чем первый. Какой бегун выиграет в этих соревнованиях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:6=16.6(с) 100:8=12.5(с) 12.5+7=19.5(с)
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