Докажите что растения полынь и яблоня домашняя относятся к семейству двудольных. Срочно!Даю 20 баллов!

Гость: Гость:

1. Зародыш с двумя семядолями. 2. Главный корень хорошо развит и сохраняется в течение всей жизни, поэтому преобладает стержневая (реже мочковатая) корневая система. . 3. Стебель способен к вторичному утолщению благодяря наличию камбия; проводящие пучки открытые. ( тоесть одревеснение стебля, например как у яблони ) 4. Листья разнообразны по форме и рассечению, имеют пальчатое или перистое жилкование, форма края листовой пластинки может быть разной.http://uslide.ru/images/11/17170/960/img14.jpg 5. Цветки ациклические, полуциклические и циклические. Число членов каждого круга кратно 5, редко 2, еще реже 3. http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_6_%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/46.1.jpg