Составить три алгоритма разных типов.

Гость: Гость:

Первый тип — линейный алгоритм; такой, в котором все действия выполня­ются в строгом порядке, последовательно, одно за другим. Типичный жиз­ненный пример такого алгоритма — рецепт пирога. Второй тип — разветвляющийся алгоритм; такой, в котором выполняются те или иные действия в зависимости от выполнения или невыполнения не­коего условия. Пример из жизни — правило перехода улицы по светофору. Если горит красный — стоим, если горит зеленый — идем. Третий тип — циклический алгоритм; такой, в котором присутству­ют повторяющиеся действия с какой-либо изменяющейся величиной, так называемым параметром. Пример — колка дров. Берем полено — колем топором, берем второе полено и т. д. , пока поленья не закон­чатся, и эта работа нам не надоест.