Помогите с задачками 1. Сколько граммов оксида фосфора(V) образуется при сжигании 3,1 г фосфора. 2. При пропускании углекислого газа через раствор, содержащий 28 г гидроксида калия KOH, получили после выпаривания соль- K2CO3....
Химия
Помогите с задачками 1. Сколько граммов оксида фосфора(V) образуется при сжигании 3,1 г фосфора. 2. При пропускании углекислого газа через раствор, содержащий 28 г гидроксида калия KOH, получили после выпаривания соль- K2CO3. Определите массу этой соли. 3. Определите массовую долю меди в сульфате меди (II) CuSO4. Ответы должна быть:1-7.1г 2-34.5г 3-40% решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4P + 5O2 --> 2P2O5 1) n(P) = 3,1г : 31г/моль = 0,1моль 2) n(P2O5) = 0,1моль : 2 = 0,05моль 3) m(P2O5) = 0,05моль × 142г/моль = 7,1г CO2 + 2KOH --> K2CO3 + H2O 1) n(KOH) = 28г : 56г/моль = 0,5моль 2) n(K2CO3) = 0,5моль : 2 = 0,25моль 3) m(K2CO3) = 0,25моль × 138г/моль = 34,5г W(Cu) = A(Cu) : Mr(CuSO4) × 100% = 64 : 160 × 100% = 40%
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