Помогите с задачками 1. Сколько граммов оксида фосфора(V) образуется при сжигании 3,1 г фосфора. 2. При пропускании углекислого газа через раствор, содержащий 28 г гидроксида калия KOH, получили после выпаривания соль- K2CO3....

Химия

Помогите с задачками 1. Сколько граммов оксида фосфора(V) образуется при сжигании 3,1 г фосфора. 2. При пропускании углекислого газа через раствор, содержащий 28 г гидроксида калия KOH, получили после выпаривания соль- K2CO3. Определите массу этой соли. 3. Определите массовую долю меди в сульфате меди (II) CuSO4. Ответы должна быть:1-7.1г 2-34.5г 3-40% решение пожалуйста

Автор: Гость