Разложите на множетели a)xy+2x+5y+10 б)3a²-6az+3z²
Алгебра
Разложите на множетели a)xy+2x+5y+10 б)3a²-6az+3z²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)xy+2x+5y+10=х(у+2)+5(у+2) б) 3a²-6az+3z²=3(а²-2z+z²) Это точно 100%
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