Звуковая модель слова жемчуг

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Звуковая модель слова жемчуг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слогов—2 (же-мчуг), букв—6, звуков—6: ж→[ж]:согласный, парный звонкий, непарный твёрдый е→[э]:гласный м→[м]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый ч→[ч']:согласный, непарный глухой, непарный мягкий у→[у]:гласный г→[к]:согласный, парный глухой, парный твёрдый
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